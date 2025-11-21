Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fett fing Feuer

Anrainer retten Seniorin aus brennendem Haus

Niederösterreich
21.11.2025 09:17

Zu Lebensrettern geworden sind Anrainer am Donnerstagabend in Enzesfeld-Lindabrunn (Bezirk Baden) in Niederösterreich. Überhitztes Fett hatte in einer Küche zu brennen begonnen, die Flammen griffen auf das Inventar des Wohnhauses über. Die ältere Bewohnerin machte durch Hilfeschreie auf sich aufmerksam.

0 Kommentare

Eine Nachbarin auf der gegenüberliegenden Straßenseite hatte die Flammen kurz vor 19 Uhr entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Zudem machte die Seniorin laut Bezirksfeuerwehrkommando Baden durch Hilferufe auf sich aufmerksam. Ein weiterer Anrainer – selbst Feuerwehrmann – sowie ein Nachbar und ein Passant reagierten gedankenschnell, sie retteten die betagte Frau aus dem brennenden Objekt.

Zitat Icon

Es war großes Glück, dass die Hausfrau so schnell aus dem brennenden Gebäude gerettet werden konnte.

Abschnittsfeuerwehrkommandant Rudolf Hafellner

„Es war großes Glück, dass die Hausfrau so schnell aus dem brennenden Gebäude gerettet werden konnte“, so Abschnittsfeuerwehrkommandant Rudolf Hafellner in einer Aussendung. Die verletzte Pensionistin wurde nach der Notversorgung von „Christophorus 33“ ins Krankenhaus geflogen.

(Bild: APA/PRESSETEAM BFKDO BADEN/BERND TAXBERGER)
(Bild: Presseteam BFKDO BADEN / Markus Hackl)
(Bild: Presseteam BFKDO BADEN / Bernd Taxberger)
(Bild: Presseteam BFKDO BADEN / Bernd Taxberger)
(Bild: Presseteam BFKDO BADEN / Markus Hackl)
(Bild: Presseteam BFKDO BADEN / Markus Hackl)
(Bild: Presseteam BFKDO BADEN / Bernd Taxberger)

70 Mann im Löscheinsatz
Bei der Bekämpfung der Flammen wurden Atemschutztrupps eingesetzt. Um Glutnester zu entfernen, musste auch das Dach teilweise abgedeckt werden. „Brand aus“ hieß es seitens der Feuerwehr in den späten Abendstunden. Insgesamt waren rund 70 Helfer im Einsatz. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
177.201 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Tirol
Doppelmord: Mutter und Tochter tot in Kühltruhe
165.988 mal gelesen
Von links: Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Landespolizeidirektor ...
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist Aus für Luxushotel fix
141.628 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder hat nur noch diese Wintersaison offen.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
659 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf