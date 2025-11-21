Anrainer retten Seniorin aus brennendem Haus

Zu Lebensrettern geworden sind Anrainer am Donnerstagabend in Enzesfeld-Lindabrunn (Bezirk Baden) in Niederösterreich. Überhitztes Fett hatte in einer Küche zu brennen begonnen, die Flammen griffen auf das Inventar des Wohnhauses über. Die ältere Bewohnerin machte durch Hilfeschreie auf sich aufmerksam.
Eine Nachbarin auf der gegenüberliegenden Straßenseite hatte die Flammen kurz vor 19 Uhr entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Zudem machte die Seniorin laut Bezirksfeuerwehrkommando Baden durch Hilferufe auf sich aufmerksam. Ein weiterer Anrainer – selbst Feuerwehrmann – sowie ein Nachbar und ein Passant reagierten gedankenschnell, sie retteten die betagte Frau aus dem brennenden Objekt.
Es war großes Glück, dass die Hausfrau so schnell aus dem brennenden Gebäude gerettet werden konnte.
Abschnittsfeuerwehrkommandant Rudolf Hafellner
„Es war großes Glück, dass die Hausfrau so schnell aus dem brennenden Gebäude gerettet werden konnte“, so Abschnittsfeuerwehrkommandant Rudolf Hafellner in einer Aussendung. Die verletzte Pensionistin wurde nach der Notversorgung von „Christophorus 33“ ins Krankenhaus geflogen.
70 Mann im Löscheinsatz
Bei der Bekämpfung der Flammen wurden Atemschutztrupps eingesetzt. Um Glutnester zu entfernen, musste auch das Dach teilweise abgedeckt werden. „Brand aus“ hieß es seitens der Feuerwehr in den späten Abendstunden. Insgesamt waren rund 70 Helfer im Einsatz.
