Anrainer retten Seniorin aus brennendem Haus

Eine Nachbarin auf der gegenüberliegenden Straßenseite hatte die Flammen kurz vor 19 Uhr entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Zudem machte die Seniorin laut Bezirksfeuerwehrkommando Baden durch Hilferufe auf sich aufmerksam. Ein weiterer Anrainer – selbst Feuerwehrmann – sowie ein Nachbar und ein Passant reagierten gedankenschnell, sie retteten die betagte Frau aus dem brennenden Objekt.