Der laute JFK-Enkel mischt die US-Politik auf

Groß, fesch und mit dichtem Haar, ähnelt Jack Schlossberg seinem Großvater, dem 1963 in Dallas ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy, auf verblüffende Weise. Die Parallelen beschränken sich aber nicht auf das Optische. Als Erbe der größten politischen Dynastie Amerikas tritt der 32-Jährige jetzt in die Fußstapfen seiner Familie und kandidiert für einen Sitz im US-Kongress. Der 12. New Yorker Wahlbezirk gilt als Bastion der Demokraten und steht am 3. November 2026 zur Wahl.