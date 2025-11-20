Der laute JFK-Enkel mischt die US-Politik auf

Er ist der einzige Enkel von US-Präsident John F. Kennedy, arbeitet als Social-Media-Influencer und teilt heftig gegen Donald Trump und die eigene Familie aus. Jetzt will Jack Schlossberg in den US-Kongress einziehen. Krone+ hat sich angesehen, was der Polit-Jungstar wirklich draufhat.
Groß, fesch und mit dichtem Haar, ähnelt Jack Schlossberg seinem Großvater, dem 1963 in Dallas ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy, auf verblüffende Weise. Die Parallelen beschränken sich aber nicht auf das Optische. Als Erbe der größten politischen Dynastie Amerikas tritt der 32-Jährige jetzt in die Fußstapfen seiner Familie und kandidiert für einen Sitz im US-Kongress. Der 12. New Yorker Wahlbezirk gilt als Bastion der Demokraten und steht am 3. November 2026 zur Wahl.
