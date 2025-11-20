Klimakonferenz: 13 Menschen medizinisch behandelt

Tausende suchten Schutz in der Umgebung

Tausende Menschen, die das Gelände verlassen mussten, warteten vor den Türen im Regen oder suchten Schutz unter Pavillons, an einer Tankstelle und in umliegenden Cafés und Restaurants. Von Panik sei nichts zu spüren gewesen, sagte Österreichs EU-Abgeordnete Lena Schilling (Grüne). Ein Teil arbeitete an anderer Stelle gleich weiter. Polizei, Militär und Sanitäterinnen sowie Sanitäter waren, wie während der gesamten Konferenz bereits, im Einsatz.