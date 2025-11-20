„Wicked: Teil 2“: Eine märchenhafte Odyssee

Die magischen Kräfte sind ihnen gemeinsam, doch ein Zerwürfnis steht trennend zwischen den beiden Hexen von Oz. Während Elphaba (Cynthia Erivo), die nun als böse Hexe verteufelt wird, im Schutz der Wälder für die ihrer Stimme beraubten Tiere kämpft, gefällt sich Glinda (Ariana Grande) als Lichtgestalt in der Smaragdstadt. Und sie lässt sich von der sinistren Madame Akaba (Michelle Yeoh) instrumentalisieren.