Wie die digitale Macht nach Europa kommen soll

Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts. Doch die Macht darüber haben längst US-Techriesen übernommen. Sie kontrollieren in Europa rund Dreiviertel des Cloud-Markts, ohne US-Technologien läuft fast nichts. Über 5000 Rechenzentren liegen in den USA, mehr als zehnmal so viele wie im größten EU-Land Deutschland. Von den Serverfarmen in Europa sind die meisten unter der Kontrolle amerikanischer Konzerne. Auch bei der Chipherstellung steht Europa mit unter zehn Prozent Weltmarktanteil nur am Spielfeldrand, Asien und die USA dominieren.