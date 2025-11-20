Nach magischer Nacht um sechs Uhr Früh im Büro

Bei der Premiere gleich in das Europa-Cup-Viertelfinale eingezogen – und dann sitzt du am nächsten Tag um sechs Uhr Früh wieder im Büro. So erging es am Donnerstag Austrias Frauen-Erfolgstrainer Stefan Kenesei, dem die Kollegen der Pensionsversicherung natürlich auch gratulierten. „Es gab ein kleines Bier zum Anstoßen. Das muss erlaubt sein, wenn du europäisch überwinterst.“