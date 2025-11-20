Nach magischer Nacht um sechs Uhr Früh im Büro

Die Austria rockt Europa! Für die violetten Frauen geht der Erfolgslauf auch international weiter, gab‘s gegen Anderlecht den Einzug in das Viertelfinale des neuen Europa Cups. Trainer Stefan Kenesei war wenige Stunden nach dem 2:1-Heimsieg und 3:1-Gesamtscore schon wieder in seinem Brotberuf aktiv.
Bei der Premiere gleich in das Europa-Cup-Viertelfinale eingezogen – und dann sitzt du am nächsten Tag um sechs Uhr Früh wieder im Büro. So erging es am Donnerstag Austrias Frauen-Erfolgstrainer Stefan Kenesei, dem die Kollegen der Pensionsversicherung natürlich auch gratulierten. „Es gab ein kleines Bier zum Anstoßen. Das muss erlaubt sein, wenn du europäisch überwinterst.“
