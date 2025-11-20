Kurioser Rechtsstreit um vermeintlichen Adelstitel

Im April 1919, nach dem Zusammenbruch der Monarchie, verlautbarte die Republik das Adelsaufhebungsgesetz. Sämtliche Adelstitel und Vorrechte waren gestrichen, um die Gleichheit aller festzulegen. Doch immer wieder schleicht sich in Österreich weiterhin ein „von“ im Namen ein. Denn unter gewissen Umständen darf dieser Namensteil sehr wohl getragen werden, wie auch der Europäische Menschengerichtshof (EGMR) im Jahr 2023 entschieden hat.