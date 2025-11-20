Erneut Schmuggler-Ballons in Vilnius gesichtet

Ausgenommen waren Diplomatinnen, Diplomaten und EU-Bürgerinnen sowie EU-Bürger, die nur durchreisen wollten. Erst Donnerstagfrüh wurden die Grenzen zu Belarus wieder geöffnet. Noch am selben Tag wurde die Sichtung von Schmugglerballons bekannt. Diese werden von Schmugglerinnen und Schmugglern zum Transport von Zigaretten genutzt. Die litauische Regierung wirft dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko vor, diese Praxis nicht zu unterbinden, und spricht von einem „hybriden Angriff“.