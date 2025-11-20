Flughafen geschlossen
Erneut Schmuggler-Ballons in Vilnius gesichtet
In Vilnius sind erneut Schmugglerballons auf dem Radar aufgetaucht. Der Flughafen der litauischen Hauptstadt wurde daher aus Sicherheitsgründen geschlossen. Im Oktober hatte die Regierung aufgrund von Störungen durch Wetterballons aus Belarus ihre Grenzen zu dem Nachbarland geschlossen.
Ausgenommen waren Diplomatinnen, Diplomaten und EU-Bürgerinnen sowie EU-Bürger, die nur durchreisen wollten. Erst Donnerstagfrüh wurden die Grenzen zu Belarus wieder geöffnet. Noch am selben Tag wurde die Sichtung von Schmugglerballons bekannt. Diese werden von Schmugglerinnen und Schmugglern zum Transport von Zigaretten genutzt. Die litauische Regierung wirft dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko vor, diese Praxis nicht zu unterbinden, und spricht von einem „hybriden Angriff“.
Lukaschenko bezeichnete die Schließung der Grenze als „verrückte Masche“ und warf dem Westen vor, einen hybriden Krieg gegen Russland und Belarus zu führen. Lukaschenko ist ein Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin.
Sichtungen rückläufig
Der Flughafen in Vilnius war bereits mehrmals aufgrund von Ballons geschlossen worden. Premierministerin Inga Ruginienė kündigte an, diese künftig abzuschießen. Es handle sich nicht um Einzelfälle, sondern um gezielte Provokationen, um NATO-Staaten zu destabilisieren und ihre Reaktionsbereitschaft zu testen, sagte Litauens Außenminister Kęstutis Budrys.
In den vergangenen Wochen ging die Zahl der Sichtungen von Schmugglerballons wieder zurück. Alleine in diesem Jahr wurden mehr als 500 derartige Ballons gesichtet. Ihr Einsatz wurde beliebter, als das autoritär regierte Belarus die Überwachung und Sicherung der Außengrenze verstärkte. Vilnius liegt nur ungefähr 30 Kilometer von der Grenze mit Belarus entfernt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.