Warum Edtstadler jetzt im Zauberhut der ÖVP wühlt

Salzburg steht eine heiße politische Woche bevor. Am Dienstag wird es eine Großdemonstration gegen die Einsparungen in der Pflege geben. Am Mittwoch und Donnerstag wird im Landtag das umstrittene Sparbudget besprochen. Und dann ist da ja noch die Nachfolger-Suche für den überraschend verstorbenen Finanz- und Agrar-Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP).