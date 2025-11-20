Warum Edtstadler jetzt im Zauberhut der ÖVP wühlt

Bei der Suche nach einem Nachfolger für den verstorbenen Finanz- und Agrar-Landesrat Josef Schwaiger war die Salzburger ÖVP-Chefin Karoline Edtstadler bisher erfolglos. Nach vielen Absagen von Kandidaten muss sie jetzt einen Überraschungskandidaten aus dem Hut zaubern.
Salzburg steht eine heiße politische Woche bevor. Am Dienstag wird es eine Großdemonstration gegen die Einsparungen in der Pflege geben. Am Mittwoch und Donnerstag wird im Landtag das umstrittene Sparbudget besprochen. Und dann ist da ja noch die Nachfolger-Suche für den überraschend verstorbenen Finanz- und Agrar-Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP).
