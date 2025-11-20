Mexiko, Italien, Curacao! Krone nennt Wunschgegner

Der Jubel über die geschaffte WM-Qualifikation ist immer noch nicht verhallt! Immerhin mussten Österreichs Kicker und Fans stolze 28 Jahre darauf warten. Grund genug, gemeinsam mit Krone-Redakteur Christian Reichel noch einmal die Qualifikation zu analysieren und einen Blick in die Glaskugel, der am 5. Dezember stattfindenden Auslosung, zu werfen.