Bekannter Käufer

Mercedes-Deal fix! Millionen-Regen für Toto Wolff

Formel 1
20.11.2025 22:27
Toto Wolff
Toto Wolff(Bild: AFP/APA/Ben STANSALL)

Millionen-Regen für Teamchef Toto Wolff! Der Wiener hat 15 Prozent seines Drittelanteils am Formel-1-Team Mercedes an den CrowdStrike-Gründer George Kurtz abgetreten.

Über die Kaufsumme machten die beiden Parteien am Donnerstag keine Angaben. Gemessen an dem auf über 5 Milliarden Euro geschätzten Wert des Rennstalls beträgt dieser mehr als 260 Millionen Euro.

Wolff hatte bisher wie der deutsche Mercedes-Benz-Konzern und das britische Petro-Chemie-Unternehmen Ineos jeweils ein Drittel der Anteile besessen.

George Kurtz
George Kurtz(Bild: Crowdstrike)

Kurtz wird Technologieberater
Auf die Führung des Teams unter der Ägide des Wieners Wolff habe die Transaktion keine Auswirkungen, wurde betont. Der US-Amerikaner Kurtz wird aber Technologieberater des Teams und gehört künftig wie Wolff, Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius und Ineos-Gründer Jim Ratcliffe dem Strategiegremium des Rennstalls an.

Kurtz‘ Cybersicherheitsunternehmen CrowdStrike ist bereits seit 2019 Sponsor des Teams.

Porträt von krone Sport
krone Sport
