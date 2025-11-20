Mercedes-Deal fix! Millionen-Regen für Toto Wolff

Kurtz wird Technologieberater

Auf die Führung des Teams unter der Ägide des Wieners Wolff habe die Transaktion keine Auswirkungen, wurde betont. Der US-Amerikaner Kurtz wird aber Technologieberater des Teams und gehört künftig wie Wolff, Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius und Ineos-Gründer Jim Ratcliffe dem Strategiegremium des Rennstalls an.