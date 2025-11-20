Meta zu Strafe von 479 Millionen Euro verdonnert

Der Druck auf den Internet-Riesen in Spanien wächst auch von politischer Seite. Erst am Mittwoch hatte der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez angekündigt, dass ein Ausschuss des Unterhauses eine Untersuchung gegen Meta einleiten werde. Dabei geht es um mögliche Datenschutzverletzungen bei den Nutzern von Facebook und Instagram.