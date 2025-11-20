Wie uns der Staat bald ins Geldbörsel greifen will

Um den Staatshaushalt wieder in den Griff zu bekommen, muss der Staat mehrere Milliarden Euro jährlich einsparen. Bei so hohen Summen bedarf es tiefgreifender Strukturreformen anstatt nur Budgetkosmetik. Doch große Kostenblöcke auf der Ausgabenseite, wie zum Beispiel die Bereiche Soziales (inklusive Pensionen), Gesundheit oder öffentlicher Dienst, sind kompliziert, langwierig und politische oft nur schwer umsetzbar.