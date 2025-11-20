Einsatz in München
Spaziergänger findet Frauenleiche in Park
Eine schreckliche Entdeckung hat am Donnerstagnachmittag ein Spaziergänger in München gemacht: Als er in einem beliebten Waldgebiet unterwegs war, stieß er plötzlich auf eine Frauenleiche. Laut der deutschen Polizei ist eine Gewalttat nicht auszuschließen.
Dazu trage die „Auffindesituation“ der Leiche bei. Diese sei abseits der Wege im Wald gelegen, hieß es. Wie lange die Leiche schon am Fundort im Forstenrieder Park lag, war zunächst nicht bekannt. Allzu lange soll es laut einem Sprecher aber nicht gewesen sein. Auch die Identität der Toten muss erst geklärt werden. Gegen 14.50 Uhr ging der Notruf des Spaziergängers bei der Polizei ein. Daraufhin wurden mehrere Streifen zu dem Park geschickt.
Nach dem schrecklichen Fund wurden Spuren gesichert. Das Dezernat K11, das für Tötungsdelikte zuständig ist, ermittelt. Am späten Donnerstagabend ersuchte die Polizei Zeuginnen und Zeugen, sich zu melden. Mit weiteren Informationen ist am Freitag zu rechnen.
