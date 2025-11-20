Spaziergänger findet Frauenleiche in Park

Dazu trage die „Auffindesituation“ der Leiche bei. Diese sei abseits der Wege im Wald gelegen, hieß es. Wie lange die Leiche schon am Fundort im Forstenrieder Park lag, war zunächst nicht bekannt. Allzu lange soll es laut einem Sprecher aber nicht gewesen sein. Auch die Identität der Toten muss erst geklärt werden. Gegen 14.50 Uhr ging der Notruf des Spaziergängers bei der Polizei ein. Daraufhin wurden mehrere Streifen zu dem Park geschickt.