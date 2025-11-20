Punsch ist vielen Wienern schon zu teuer

Mit dem Start der Christkindlmarktzeit hat auch eine der beliebtesten Traditionen in der Bundeshauptstadt begonnen: Punsch trinken. Für viele Wiener ist der erste des Jahres auch so etwas wie der persönliche Startschuss in die Weihnachtszeit – und kaum eine Stadt zelebriert dieses Ritual mit so viel Hingabe wie Wien.