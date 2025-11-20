Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Höhere Lkw-Maut

Frächter wollen jetzt andere Entlastungen

Wirtschaft
20.11.2025 21:49
Österreichs Frächterinnen und Frächter führen wegen der höheren Lkw-Maut Gespräche mit dem ...
Österreichs Frächterinnen und Frächter führen wegen der höheren Lkw-Maut Gespräche mit dem Verkehrsministerium (Symbolbild).(Bild: P. Huber)

Am Donnerstag hat Österreichs Regierung die Lkw-Maut um 7,7 Prozent erhöht. Die heimischen Frächterinnen und Frächter kündigten daraufhin eine Protestfahrt in Wien an. Zudem fordern sie Entlastungen in anderen Bereichen, wie die flächendeckende Einführung des Nacht-80er für Lkw auf Autobahnen.

0 Kommentare

„Die Mauterhöhung bedeutet trotz der Reduktion von ursprünglich 10 bis 13 Prozent auf 7,7 Prozent eine enorme Zusatzbelastung. In Zeiten anhaltender Hochinflation können die Kosten nicht eins zu eins an die Kunden weitergegeben werden (...)“, sagten die Frächterinnen und Frächter am Donnerstag. Der Preisdruck und der intensive Wettbewerb mit ausländischen Unternehmen würden die Standortsicherheit und Arbeitsplätze in Österreich gefährden.

Zunächst war eine Protestfahrt für Mittwoch, 26. November, angesetzt. Aufgrund von Gesprächen mit dem Verkehrsministerium wurde diese dann aber „bis auf Weiteres“ verschoben. Die Frächterinnen und Frächter wollen unter anderem die Aufnahme des Berufs Berufskraftfahrerin und Berufskraftfahrer in die Mangelberufsliste sowie die Zulassung von 5-Achsern mit 40 Tonnen Gesamtgewicht. Außerdem sollen der Nacht-80er auf Autobahnen flächendeckend und C17-Lkw-Führerscheine eingeführt werden. Das alles wäre „budgetneutral“, sagte Fachverbandsobmann Markus Fischer.

Lesen Sie auch:
Der Nationalrat hat eine höhere Lkw-Maut beschlossen (Archivbild).
Kritik von FPÖ, Grünen
Höhere Lkw-Maut ist jetzt beschlossene Sache
20.11.2025
Abschied um über 100 €
Die Vignette gibt‘s ab sofort – zum letzten Mal!
20.11.2025

Hafenecker warnt vor höheren Lebensmittelpreisen
Im Parlament ging es am Donnerstag kontroversiell zu. FPÖ-Verkehrssprecher Christian Hafenecker warnte vor steigenden Lebensmittelpreisen: „Mit der Mauterhöhung verteuert die Verlierer-Ampel jedes per Lkw transportierte Produkt.“

Die Regierung verbreite Unwahrheiten, kritisierte er. Diese hatte zum Beispiel gesagt, dass auf die Ausgewogenheit zwischen Umwelt- und Wirtschaftsinteressen geachtet worden sei (SPÖ) und dass die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Transporteurinnen und Transporteure geschützt werde (ÖVP). Die Volkspartei begründete ihre Aussage damit, dass die Mauterhöhung niedriger ausgefallen sei, als ursprünglich in Diskussion war.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
176.478 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Tirol
Doppelmord: Mutter und Tochter tot in Kühltruhe
164.467 mal gelesen
Von links: Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Landespolizeidirektor ...
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
122.774 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
775 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Wirtschaft
Höhere Lkw-Maut
Frächter wollen jetzt andere Entlastungen
AustrianSkills
Talente-Wettkampf zwischen Stahl und Rinderhaxen
Krone Plus Logo
Wo Schmerzgrenze liegt
Punsch ist vielen Wienern schon zu teuer
Plötzliche Wende
Neuer Mehrheitseigentümer rettet Triforêt vor Aus
Krone Plus Logo
Steuerhammer droht
Wie uns der Staat bald ins Geldbörsel greifen will
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf