Frächter wollen jetzt andere Entlastungen

Zunächst war eine Protestfahrt für Mittwoch, 26. November, angesetzt. Aufgrund von Gesprächen mit dem Verkehrsministerium wurde diese dann aber „bis auf Weiteres“ verschoben. Die Frächterinnen und Frächter wollen unter anderem die Aufnahme des Berufs Berufskraftfahrerin und Berufskraftfahrer in die Mangelberufsliste sowie die Zulassung von 5-Achsern mit 40 Tonnen Gesamtgewicht. Außerdem sollen der Nacht-80er auf Autobahnen flächendeckend und C17-Lkw-Führerscheine eingeführt werden. Das alles wäre „budgetneutral“, sagte Fachverbandsobmann Markus Fischer.