Zehntausende Corona-Tote wären vermeidbar gewesen

So sei etwa die Reaktion der Regierung deutlich zu lasch ausgefallen, heißt es in dem 800 Seiten langen Bericht einer Untersuchungskommission. Wäre der Lockdown im März 2020 eine Woche früher verhängt worden, hätte es während der ersten Infektionswelle in England ungefähr 23.000 Todesfälle weniger gegeben. Die ersten beiden Lockdowns hätten außerdem kürzer ausfallen können oder wären vermeidbar gewesen, wenn Maßnahmen wie das Einhalten eines Abstands zu anderen Menschen und das Vermeiden von Treffen früher eingeführt worden wären.