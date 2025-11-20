„Bank-Mitarbeiterin“ plünderte Konto der Kundin

Es schien eine harmlose Nummer aus dem Inland zu sein, die tagsüber am Handy-Display einer 61-Jährigen aus dem niederösterreichischen Bezirk Krems aufschien. Sie hob daher auch bedenkenlos ab und hatte es mit einer Frau zu tun, die sich als Mitarbeiterin ihrer Bank ausgab. Und eine Warnung parat hatte: 1900 Euro seien gerade eben vom Konto durch den Online-Händler Amazon abgebucht worden.