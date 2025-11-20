Talente-Wettkampf zwischen Stahl und Rinderhaxen

In der Fleischverarbeitung schwinden in den vergangenen Jahren die Kräfte. Warum er sich entschieden hat, gerade diesen Beruf zu wählen? „Wir haben eine Landwirtschaft daheim, mich hat die Fleischverarbeitung immer interessiert. Es taugt mir. Es ist ein aussterbender Beruf. Aber es ist interessant, abwechslungsreich und man hat am Ende des Tages immer ein Produkt in Händen. Man sieht und schmeckt, was man arbeitet.“