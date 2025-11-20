Anders im Doppelpack: Zwei Thomasse, kein Bohlen

Sie treten nächstes Jahr in Wien auf, mit „Thomas Anders sings Modern Talking“- was dürfen da Ihre österreichischen Fans erwarten?

Wir schreiben gerade das Buch – also die Moderation – und natürlich sind die Modern-Talking-Hits dabei. Nicht nur die aus den 80ern, auch die aus der zweiten Epoche. Es wird eine Zeitreise in die 80er. Wir arbeiten intensiv an der Umsetzung der KI: Der junge Thomas Anders singt mit dem heutigen Thomas. Das hat es so noch nicht gegeben. Dazu kommen andere Songs aus den 80ern.

Wie haben Sie denn den Durchbruch damals mit Modern Talking persönlich erlebt?

Ich habe das damals nicht so bewusst erlebt. Es war ein permanenter Durchlaufstress. Nach der ersten Nummer eins sagte man: ,Wir brauchen ganz schnell ein Album und eine zweite Single´, dann wurde das erste Album Nummer eins – und man sagte: „Wir brauchen dieses Jahr noch ein Album.“ Ich habe das erste Jahr durchgearbeitet: zwei Wochen Sommerurlaub, der Rest war promoten, aufnehmen, Videos drehen, Interviews geben, Fotosessions. Für Genuss war da kein Moment.