Musterschüler weiß nicht mehr, wo das Tor steht

Solche Spieler hat jeder gerne in der Mannschaft! Einen wie Daniel Obersteiner. Der KAC-Stürmer spielt das, was der Trainer verlangt. Letzte Saison durfte er in den Top-Linien ran, hatte am Ende stolze 15 Saisontore und 16 Assists am Konto. Heuer nach den vielen Verletzungen hilft der 27-Jährige in der vierten Linie aus. Meistens mit den Talenten Johannes Dobrovolny und David Waschnig.