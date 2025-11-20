Musterschüler weiß nicht mehr, wo das Tor steht

Der KAC empfängt am Freitag Lieblingsgegner Vienna Capitals. Die Rotjacken halten bei zehn Siegen in Folgen. Auch Center Daniel Obersteiner hat viel vor – er hat heuer in allen 24 Bewerbspartien noch nicht getroffen. Das sagt der St. Veiter dazu! Und: VSV kriegt es daheim im Hit mit Olimpija Laibach zu tun.
Solche Spieler hat jeder gerne in der Mannschaft! Einen wie Daniel Obersteiner. Der KAC-Stürmer spielt das, was der Trainer verlangt. Letzte Saison durfte er in den Top-Linien ran, hatte am Ende stolze 15 Saisontore und 16 Assists am Konto. Heuer nach den vielen Verletzungen hilft der 27-Jährige in der vierten Linie aus. Meistens mit den Talenten Johannes Dobrovolny und David Waschnig.
