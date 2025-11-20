Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Strafe erhitzt Gemüter

„Inakzeptabel!“ Formel-1-Pilot platzt der Kragen

Formel 1
20.11.2025 21:53
Carlos Sainz
Carlos Sainz(Bild: AFP/CLIVE ROSE)

Formel-1-Pilot Carlos Sainz platzt der Kragen! Anlass dazu ist auch vor dem Grand Prix in Las Vegas die Strafe gegen Oscar Piastri in São Paulo.

0 Kommentare

Der Williams-Pilot war in seiner Medienrunde kaum zu bremsen. „Vielleicht habe ich jetzt schon zu viel gesagt. Das sollte ich nicht“, meinte Carlos Sainz Richtung seiner Pressesprecherin von Williams – doch bei der Strafe gegen Oscar Piastri platzte ihm wenige Sekunden zuvor der Kragen. Der McLaren-Fahrer hatte in Brasilien zehn Sekunden aufgebrummt bekommen, nachdem er Kimi Antonelli leicht touchiert hatte. Der Mercedes-Youngster rutschte weiter und kollidierte mit Charles Leclerc, für den das Rennen vorbei war. Antonelli wurde Zweiter, Piastri Fünfter. Für viele Fahrer war das Urteil gegen Piastri schwer nachvollziehbar.

Williams-Pilot Carlos Sainz
Williams-Pilot Carlos Sainz(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/CLIVE ROSE)

„Dass Oscar bestraft wurde, ist für mich inakzeptabel – wir sind hier auf dem Gipfel des Motorsports“, polterte Sainz. Er verwies auf weitere umstrittene Entscheidungen: „Ich habe meine Strafe in Zandvoort und Austin nicht verstanden, ebenso wenig die von Ollie Bearman in Monza.“ Sainz sieht das gesamte System in der Pflicht: Entweder seien die Richtlinien schlecht formuliert oder die Kommissare legten sie zu starr aus. Für ihn ist nur eines klar: „Nach Brasilien funktioniert etwas nicht.“

Beim kommenden Rennen in Katar soll die FIA das Thema in einem Meeting offiziell aufarbeiten.

Keine Kontrolle bei blockierenden Rädern? „Das ist falsch“
Sainz stört vor allem der Umgang mit blockierenden Rädern: „Ein Verbremser heißt für die Stewards aktuell, dass man keine Kontrolle hat. Das ist aber falsch. Auch mit einem stehenden Rad kann man den Scheitelpunkt der Kurve erreichen.“

GPDA-Präsident George Russell sieht das ähnlich. „Es gibt eine Formulierung oder eine Sichtweise, dass wenn ein Auto blockiert, es als außer Kontrolle angesehen wird“, sagte der Mercedes-Pilot. „Da (in Brasilien, Anm.) sind stehende Räder normal und du hast es trotzdem unter Kontrolle.“

Sein Vorschlag: Mehr Kontinuität in der Rennleitung. „Wenn wir dieselben Stewards Rennen für Rennen hätten, könnten wir ihnen erklären, wie es ist, ein Formel-1-Auto an so einer Stelle zu fahren“, so Russell.

George Russell
George Russell(Bild: AFP/APA/CHARLY TRIBALLEAU)

Auch Sainz findet: „Mit drei festen Leuten, die wirklich etwas von Rennen verstehen, würden wir eine gemeinsame Sprache entwickeln. Dann weiß jeder sofort, wann er Schuld hat.“

Sainz’ Teamkollege Alex Albon dämpft die Erwartungen an eine schnelle Lösung: „Je mehr Regeln wir stapeln, desto weniger Platz bleibt für den gesunden Menschenverstand, den wir seit dem Kartsport verinnerlicht haben.“

Lesen Sie auch:
Felipe Massa
F1-Star will 75 Mio. €
Erfolg für Massa! Wechselt nun der WM-Titel?
20.11.2025
Seine „Traum-Formel-1“
Max Verstappen: Ein Wunschzettel an das Christkind
20.11.2025
Die Szenarien ...
Für Verstappen könnte WM-Traum in Las Vegas enden
20.11.2025

Eines ist klar: Der Druck auf die Entscheidungsstrukturen der Formel 1 wächst. Ob ein klarer, einheitlicher und schlanker Strafenkatalog ausgearbeitet werden kann, bleibt abzuwarten.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
176.667 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Tirol
Doppelmord: Mutter und Tochter tot in Kühltruhe
164.820 mal gelesen
Von links: Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Landespolizeidirektor ...
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
123.288 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
775 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf