„Inakzeptabel!“ Formel-1-Pilot platzt der Kragen

Der Williams-Pilot war in seiner Medienrunde kaum zu bremsen. „Vielleicht habe ich jetzt schon zu viel gesagt. Das sollte ich nicht“, meinte Carlos Sainz Richtung seiner Pressesprecherin von Williams – doch bei der Strafe gegen Oscar Piastri platzte ihm wenige Sekunden zuvor der Kragen. Der McLaren-Fahrer hatte in Brasilien zehn Sekunden aufgebrummt bekommen, nachdem er Kimi Antonelli leicht touchiert hatte. Der Mercedes-Youngster rutschte weiter und kollidierte mit Charles Leclerc, für den das Rennen vorbei war. Antonelli wurde Zweiter, Piastri Fünfter. Für viele Fahrer war das Urteil gegen Piastri schwer nachvollziehbar.