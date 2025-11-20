Hatte OnlyFans-Model Linda Sex am Forsthaus-Klo?

Lief da was, oder lief da nichts zwischen Linda und Ferry? Das OnlyFans-Model und der Rapper verschwanden nämlich nach einer ziemlich heißen Sauna-Session klammheimlich ins Forsthaus-Klo ...
Zwischen Ferry und Linda fliegen die Funken, aber rein platonisch, wie sie eigentlich beteuern. Und dennoch wurde es beim „Date“ in der Sauna zwischen den beiden heiß. So heiß, dass Linda irgendwann verführerisch flüsterte: „Sollen wir aufs Klo gehen?“
Ferry und Linda stahlen sich davon
Nicht gerade der romantischste Ort für ein kleines Stelldichein? Ja! Aber immerhin ist das stille Forsthaus-Örtchen der einzige Raum in der gesamten Alm, in der keine Kameras laufen. Ein Schelm, wer da also Böses denkt – oder in diesem Fall wohl eher Unanständiges ...
Lang dauerte das Abenteuer am Forsthaus-Klo für Ferry und Linda aber ohnehin nicht: Den Rampensäuen ist es nämlich strengstens verboten, sich zu zweit aufs „Häusl“ zu schleichen. Die Neugier der anderen Rampensäue war aber geweckt, spätestens nach dem „Walk of Shame“ zurück in die Sauna.
„Linda hat Sex gehabt im Forsthaus ...“
Aber jetzt mal Hand aufs Herz: Was lief denn da wirklich? „Was wollt ihr jetzt von mir hören? Oh mein Gott, Linda hat Sex gehabt im Forsthaus ...“, lachte Linda nach dem aufgeflogenen Tête-a-Tête. Gelaufen sei aber wirklich nichts, beteuerte schließlich Ferry: „Wir waren auf der Toilette, ich hab nichts angefasst, nichts gemacht. Ich schwöre. Wir haben nur geredet ...“
Ob es zwischen den beiden weiterhin so heiß – und womöglich bald noch heißer – zugeht? Das gibt‘s wie jede Woche am Donnerstag ab 20:15 Uhr auf ATV und JOYN zu sehen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.