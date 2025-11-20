Vorteilswelt
Rampensäue rätseln:

Hatte OnlyFans-Model Linda Sex am Forsthaus-Klo?

Adabei
20.11.2025 22:00
Bei Ferry und Linda ging es in der Sauna heiß her. Und was lief danach am Forsthaus-Klo?
Bei Ferry und Linda ging es in der Sauna heiß her. Und was lief danach am Forsthaus-Klo?(Bild: Screenshot ATV)

Lief da was, oder lief da nichts zwischen Linda und Ferry? Das OnlyFans-Model und der Rapper verschwanden nämlich nach einer ziemlich heißen Sauna-Session klammheimlich ins Forsthaus-Klo ...

Zwischen Ferry und Linda fliegen die Funken, aber rein platonisch, wie sie eigentlich beteuern. Und dennoch wurde es beim „Date“ in der Sauna zwischen den beiden heiß. So heiß, dass Linda irgendwann verführerisch flüsterte: „Sollen wir aufs Klo gehen?“

Ferry und Linda stahlen sich davon
Nicht gerade der romantischste Ort für ein kleines Stelldichein? Ja! Aber immerhin ist das stille Forsthaus-Örtchen der einzige Raum in der gesamten Alm, in der keine Kameras laufen. Ein Schelm, wer da also Böses denkt – oder in diesem Fall wohl eher Unanständiges ...

Der „Walk of Shame“ wurde von den Rampensäuen genau beobachtet.
Der „Walk of Shame“ wurde von den Rampensäuen genau beobachtet.(Bild: Screenshot ATV)

Lang dauerte das Abenteuer am Forsthaus-Klo für Ferry und Linda aber ohnehin nicht: Den Rampensäuen ist es nämlich strengstens verboten, sich zu zweit aufs „Häusl“ zu schleichen. Die Neugier der anderen Rampensäue war aber geweckt, spätestens nach dem „Walk of Shame“ zurück in die Sauna.

„Linda hat Sex gehabt im Forsthaus ...“
Aber jetzt mal Hand aufs Herz: Was lief denn da wirklich? „Was wollt ihr jetzt von mir hören? Oh mein Gott, Linda hat Sex gehabt im Forsthaus ...“, lachte Linda nach dem aufgeflogenen Tête-a-Tête. Gelaufen sei aber wirklich nichts, beteuerte schließlich Ferry: „Wir waren auf der Toilette, ich hab nichts angefasst, nichts gemacht. Ich schwöre. Wir haben nur geredet ...“

Ob es zwischen den beiden weiterhin so heiß – und womöglich bald noch heißer – zugeht? Das gibt‘s wie jede Woche am Donnerstag ab 20:15 Uhr auf ATV und JOYN zu sehen.

