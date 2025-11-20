„Wir bekommen jetzt Fotos im Panini-Album!“

Bislang war Curaçao, das 60 Kilometer vor der Küste Venezuelas liegt, vor allem für seine atemberaubenden Strände, tolle Tauchgebiete und den berühmten Orangenlikör bekannt. Nun zählt es zu den 48 besten Fußballmannschaften der Welt und löst Island als bislang kleinsten WM-Teilnehmer ab. Zwei Österreicher kennen das Land ganz genau.