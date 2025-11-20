15 Mio. Dollar Kopfgeld! FBI jagt Olympia-Starter

Der frühere Snowboarder und Olympia-Teilnehmer von 2002 Ryan Wedding wird seit Jahren wegen Drogenschmuggels und Mordes weltweit gesucht. Jetzt hat das FBI das Kopfgeld auf 15 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 13 Millionen Euro) erhöht.
Wedding betreibe „ein Programm für Drogenhandel und Drogenterrorismus, wie wir es seit langer Zeit nicht mehr gesehen haben“, erklärt FBI-Direktor Kash Patel, der den Ex-Sportler als „moderne Version“ des berüchtigten kolumbianischen Drogenbosses Pablo Escobar bezeichnet.
Der mittlerweile 44-jährige Kanadier wird beschuldigt, Kokain im Wert von hunderten Millionen Dollar von Kolumbien über Mexiko in die USA und nach Kanada geschmuggelt zu haben. Er sei „extrem gefährlich“, „extrem gewalttätig“ und „extrem reich“!
Außerdem stehe Wedding, der bei den Olympischen Spielen von Salt Lake City im Parallel-Riesentorlauf den 24. Platz belegte, unter dem Schutz des mexikanischen Sinaloa-Kartells.
Auftragsmord?
Unfassbar: Ausgerechnet sein Anwalt soll ihm geraten haben, einen Zeugen zu töten, damit ein Strafverfahren eingestellt wird. Wie der US-Staatsanwalt Bill Essayli sagte, wurde der Zeuge im Januar in einem Restaurant in Medellín (Kolumbien) durch fünf Kopfschüsse getötet.
