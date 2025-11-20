Meta verbannt Nutzer unter 16 Jahren in Australien

Hintergrund ist ein am 10. Dezember in Kraft tretendes Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche in Australien. Unternehmen droht bei Verstoß gegen das Gesetz eine Strafe in Höhe von bis zu 49,5 Millionen australischen Dollar (etwa 27,8 Millionen Euro). Bisher ist allerdings offen, wie die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben kontrolliert werden soll. Meta teilte mit, ab dem 4. Dezember neue Accounts von unter 16-Jährigen zu blockieren. Der Konzern geht nach eigenen Angaben davon aus, dass bis zum 10. Dezember alle entsprechenden Konten gelöscht sein werden.