Die Favoriten auf Mahrers Nachfolge in der OeNB

Kanzler will Amt heuer vergeben

Während in der Kammer mit Martha Schultz eine interimistische Nachfolgerin gefunden wurde, will man im Aufsichtsgremium der Bank gleich einen fixen Nachfolger präsentieren. Das Vorschlagsrecht dafür liegt bei Bundeskanzler Christian Stocker, der sich offiziell noch bedeckt hält. Jedenfalls solle es aber ein Wirtschafts- und Finanzexperte sein, heißt es aus dem Kanzleramt. Im Ministerrat im Dezember soll der Nachfolger präsentiert werden. Dort gilt das Einstimmigkeitsprinzip, weshalb auch SPÖ und NEOS zustimmen müssten.