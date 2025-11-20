Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erfahrene Haudegen

Die Favoriten auf Mahrers Nachfolge in der OeNB

Innenpolitik
20.11.2025 21:00
Die „goldenen Jahre“ ihre Karrieren haben Treichl und Hahn hinter sich – nun ruft wohl ein neues ...
Die „goldenen Jahre“ ihre Karrieren haben Treichl und Hahn hinter sich – nun ruft wohl ein neues Amt.(Bild: Krone KREATIV/Tomschi, Antal, Groh)

Andreas Treichl und Johannes Hahn gelten als Favoriten für das durch Harald Mahrers Rückzug freie Amt des Nationalbank-Präsidenten. Satte 88.000 Euro Jahresgage winken. Wann die Entscheidung fällt und wer noch Außenseiterchancen haben dürfte. 

0 Kommentare

Noch vor seinem Rückzug als Wirtschaftskammer-Präsident wollte sich Harald Mahrer mit einem freiwilligen Rücktritt vom Amt des Präsidenten der Österreichischen Nationalbank aus der Affäre ziehen. Ein Amt, das mit immerhin 88.000 Euro Steuergeld pro Jahr dotiert ist.

Kanzler will Amt heuer vergeben
Während in der Kammer mit Martha Schultz eine interimistische Nachfolgerin gefunden wurde, will man im Aufsichtsgremium der Bank gleich einen fixen Nachfolger präsentieren. Das Vorschlagsrecht dafür liegt bei Bundeskanzler Christian Stocker, der sich offiziell noch bedeckt hält. Jedenfalls solle es aber ein Wirtschafts- und Finanzexperte sein, heißt es aus dem Kanzleramt. Im Ministerrat im Dezember soll der Nachfolger präsentiert werden. Dort gilt das Einstimmigkeitsprinzip, weshalb auch SPÖ und NEOS zustimmen müssten.

Parteipolitische Besetzungen
Der Generalrat ist parteipolitisch besetzt, Vizepräsidentin ist mit Ingrid Reischl eine Sozialdemokratin. Hinter den Kulissen dürfte ein Zweikampf um den Chefposten entflammt sein.

Gute Chancen werden etwa Ex-Erste-Chef Andreas Treichl eingeräumt. Er steht derzeit der Erste-Stiftung vor, was wohl kein Hindernis wäre. Als Manager kennt er das Finanzwesen wie seine Westentasche. Zudem wird er der ÖVP zugerechnet. Zur „Krone“ sagt er, er sei noch nicht gefragt worden. Ausschließen will er auf Anfrage aber auch nichts.

Lesen Sie auch:
Die 62-jährige Seilbahnerin und WKÖ-Vizepräsidentin folgt interimistisch auf Harald Mahrer – sie ...
Wechsel an WKO-Spitze
Jetzt fix: Schultz übernimmt nach Mahrer-Rückzug
14.11.2025
Firma „Privatsache“
Mahrer verliert ein Amt, gewann aber einen Titel
11.11.2025

Als prominenter Gegenkandidat wird der ehemalige EU-Kommissar Johannes Hahn genannt. Er ist ÖVP-Mitglied, aber über die Parteigrenzen hinweg gut vernetzt und hätte neben seiner aktuellen Tätigkeit als EU-Beauftragter für Zypern wohl ausreichend Zeit, sich der Aufgabe anzunehmen.

Außenseiterchancen dürfte Banker Stephan Koren haben, der bereits im Generalrat der OeNB sitzt – und dessen Vater das Amt von 1978 bis 1988 innehatte ...

Porträt von Nikolaus Frings
Nikolaus Frings
Porträt von Peter Stadlmüller
Peter Stadlmüller
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
176.478 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Tirol
Doppelmord: Mutter und Tochter tot in Kühltruhe
164.467 mal gelesen
Von links: Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Landespolizeidirektor ...
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
122.774 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
775 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Innenpolitik
Bericht veröffentlicht
Zehntausende Corona-Tote wären vermeidbar gewesen
Erfahrene Haudegen
Die Favoriten auf Mahrers Nachfolge in der OeNB
Krone Plus Logo
Schwaiger-Nachfolge
Warum Edtstadler jetzt im Zauberhut der ÖVP wühlt
Klare Pläne
Illegale Migration und Grenzkontrollen im Fokus
„Mir geht‘s gut“
Brand bei Klimakonferenz: Abgeordnete evakuiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf