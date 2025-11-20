Beschluss vertagt? „Wir lieben den SK Sturm!“

„... dann werden wir das schaffen“

„Ich unterstreiche immer das Gemeinsame“, sagt Kahr zur Causa prima, „nur so geht in der Gesellschaft was weiter. Aber gerade, wenn man an etwas Gemeinsames denkt, muss man umsichtig sein und sich nicht irgendwo hineinmanövrieren, was man dann finanziell nicht stemmen kann“, spricht Kahr die hohen Kosten (Anm. bis zu 150 Millionen Euro) des Umbaus an. „Aber wir lieben den SK Sturm und auch den zweiten Grazer Verein (Anm. GAK) und wir wollen, dass beide dauerhaft bestehen können. Darum haben wir ja bisher viel getan – wir haben das Thema in unserer Regierungsperiode ja auch erstmals ernst genommen.“ Das nächste Gespräch ist für Anfang Dezember anberaumt, „und sie finden auch sehr regelmäßig statt. Was es braucht, ist ein Betreiberkonzept, das wirtschaftlich darstellbar ist. Wenn es das gibt, werden wir es schaffen.“