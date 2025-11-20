Abgeordnete zogen Belém und Pakistan Parlament vor

Dengler folgte lieber dem Ruf von Thiel

Für Ärger sorgte bei den NEOS intern die Abwesenheit von Veit Dengler. Während seine Kollegen im Parlament den Regierungskurs verteidigten entschuldigte sich Dengler, der ohnehin nicht als großer Freund der Dreierkoalition gilt, weil er laut internationalen Medienberichten in Pakistan weilte, wo er zuvor bei einem Wirtschafts-Meeting teilnahm, das mitunter auch von Tech-Milliardär Peter Thiel initiiert wurde