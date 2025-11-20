Abgeordnete zogen Belém und Pakistan Parlament vor

Während sich vor allem FPÖ und ÖVP im Parlament am Mittwoch verbal ordentlich einschenkten, glänzten zwei Mandatare im Plenum mit Abwesenheit. Der Grüne Lukas Hammer verlängerte seinen Aufenthalt bei der Klimakonferenz in Brasilien. NEOS-Mandatar Veit Dengler hielt sich in Pakistan bei einem Treffen einer von Tech-Milliardär Peter Thiel gegründeten Plattform auf ...
Regelmäßig äußerte der grüne Umwelt- und Energiesprecher Lukas Hammer im Vorfeld des neuen Entwurfs für das Günstiger-Strom-Gesetz Kritik an dem Vorhaben. Just an jenem Tag, an dem das Gesetzesvorhaben im Ministerrat beschlossen wurde, weilte Hammer nicht im Parlament, sondern noch immer bei der Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém. Als von der Präsidialkonferenz des Parlaments abgesegnete Delegationsreise flog Hammer mit der ÖVP-Mandatarin Carina Reiter zur Konferenz.
9100 Euro Kosten für den Steuerzahler
Anders als seine Kollegin, die am Mittwoch pünktlich im Parlament erschien, verlängerte Hammer seinen Aufenthalt um zwei weitere Tage. Insgesamt kosteten die Reise der beiden Mandatare nach Belém den Steuerzahler 9100 Euro, wie die „Krone“ auf Anfrage aus dem Hohen Haus in Erfahrung brachte.
Hammer, der sich für die Sitzungen entschuldigen ließ und vor Ort laut seinem Auftritt in den sozialen Netzwerken auch Donald Trump kritisierte, werde dem Parlament jedoch die Kosten für seine Verlängerung (rund 1900 Euro) refundieren.
Dengler folgte lieber dem Ruf von Thiel
Für Ärger sorgte bei den NEOS intern die Abwesenheit von Veit Dengler. Während seine Kollegen im Parlament den Regierungskurs verteidigten entschuldigte sich Dengler, der ohnehin nicht als großer Freund der Dreierkoalition gilt, weil er laut internationalen Medienberichten in Pakistan weilte, wo er zuvor bei einem Wirtschafts-Meeting teilnahm, das mitunter auch von Tech-Milliardär Peter Thiel initiiert wurde
