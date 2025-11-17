Trial for party leader
17 years after Haider’s death, BZÖ becomes a court case
An explosive trial is keeping the Carinthian judiciary busy: 20 years after the late Jörg Haider founded the Alliance for the Future of Austria party, it is a matter of liability, chairmanship and 700,000 euros of taxpayers' money. Recently, a judgment was handed down in the first instance, but this was appealed against.
To take a closer look at this current trial, we need to look 20 years into the past. In April 2005, the then FP boss Jörg Haider caused a sensation: he had had enough of internal FP squabbles and surprisingly founded a new party, the Alliance for the Future of Austria.
