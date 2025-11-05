Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Dann pack‘ doch aus!“

Wilde Escort-Gerüchte um Reality-Star Tara Tabitha

Adabei Österreich
05.11.2025 09:59
Tara Tabitha muss sich im „Sommerhaus der Stars“ mit wilden Gerüchten um eine angebliche ...
Tara Tabitha muss sich im „Sommerhaus der Stars“ mit wilden Gerüchten um eine angebliche Escort-Vergangenheit herumschlagen.(Bild: Panama Pictures / Action Press / picturedesk.com)

Österreichs Reality-Queen Tara Tabitha mischt gerade das „Sommerhaus der Stars“ auf. Doch in der aktuellen Folge gab es jede Menge Stress und Streit, als Tommy Pedroni plötzlich drohte, pikante Details über die 32-Jährige auszuplaudern. 

0 Kommentare

Zur Eskalation kam es, weil Tara und ihr Freund Dennis Lodi Tommy und dessen Freundin Paulina Ljubas nominiert hatten. Während Paulina über die „falschen Freunde“ schimpfte, fuhr Tommy gleich schwerere Geschütze auf.

Fiese Drohungen von Tommy Pedroni
Denn Pedroni drohte, pikante Geheimnisse über die „Schlange“ Tara auszuplaudern. Die ließ das aber nicht auf sich sitzen, zeterte: „Eklig drohen, sonst kannst du gar nichts. Dann pack‘ doch aus! Wenn du was zu sagen hast, womit du mir und meiner Beziehung drohen willst, dann sag es jetzt hier.“

Tara Tabitha nimmt mit ihrem Freund Dennis Lodi in der RTL-Reality-Show „Sommerhaus der Stars“ ...
Tara Tabitha nimmt mit ihrem Freund Dennis Lodi in der RTL-Reality-Show „Sommerhaus der Stars“ teil und musste sich in der aktuellen Folge bösen Escort-Gerüchten stellen.(Bild: RTL / Stefan Gregorowius)

Doch der wollte mit der Sprache nicht rausrücken, grinste nur vielsagend: „Danach werde ich es Dennis alleine sagen. Denn glaub mir: Das ist besser für dich!“ Tara war fassungslos – offenbar wusste sie aber, mit welchen dreckigen Gerüchten Tommy ihre Beziehung torpedieren wollte.

„Hätte einige Handtaschen mehr“
Denn im Sprechzimmer ging Tara umgehend in die Offensive, meinte: „Es gibt einige Leute im Reality-Business, die behaupten, dass ich mal Escort war oder Escort bin. Das Gerücht kennt Dennis auch.“

Doch das ist alles nur Blödsinn, wiegelte Tara sogleich ab. „Wenn ich mal Escort war oder bin, dann hätte ich einige mehr Handtaschen, einige mehr Schuhe oder einige mehr Euros auf dem Konto“, erklärte sie.

Tara schmiss Tommy und Paulina raus
Die Retourkutsche folgte schließlich auf dem Fuß. Denn weil Tara und Dennis beim Balancespiel als Sieger hervorgingen, durften sie am Ende festlegen, ob die schlechtesten Spieler Edda und Micha oder doch Paulina und Tommy das „Sommerhaus der Stars“ verlassen müssen. 

Lesen Sie auch:
Reality-Paar im Talk
Partner wird beleidigt: Tara rechnet mit Hatern ab
27.08.2025
Neue ATV-Show
„Tara & Dennis“: Das Leben eines Reality-Paars
28.10.2025

Die Entscheidung fiel da leicht. Mit offensichtlicher Genugtuung erklärte Tara: „Wir entscheiden uns für Paulina und Tommy.“ Und der reagierte dementsprechend aufgebracht: „Tara und Dennis können sich f****n.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Österreich
Schlange
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Besonderes Jubiläum
„Playboy“ zeigt seine 35 schönsten Promi-Nackedeis
Prinz William beweist beim Beachvolleyballspiel am Copacabana-Strand seine Sportlichkeit.
Strand statt Palast
Prinz William baggert barfuß an der Copacabana
Ja, bei diesem Mann mit Bart und Halbglatze handelt es sich tatsächlich um Jason Momoa. 
Was zur Hölle ..?
Jason Momoa trägt plötzlich Halbglatze!
Der Pate ist zurück – und diesmal trägt er Pelz.
So geht Boss der Bosse
Al Pacino im Pelz – cooler war der „Pate“ nie!
Trauer um Jack White (im Bild mit Ex-Frau Rafaella), der Welthits „Gloria“ und „Self Control“, ...
Hatte unzählige Hits
Musikwelt unter Schock: Jack White tot aufgefunden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
133.354 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
121.453 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
118.144 mal gelesen
Mehr Adabei Österreich
„Dann pack‘ doch aus!“
Wilde Escort-Gerüchte um Reality-Star Tara Tabitha
„Andere warnen“
TV-Kommissar wurde zum Opfer von Betrugsmasche
„Herr General“ an Bord
Alfons Haiders Chauffeurin und sein „Dienstwagen“
„She said Yes“
Rapper RAF Camora überrascht Fans mit Verlobung
42 Kilo abgespeckt
Martina Reuter feierte große Bodybuilding-Premiere
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf