Wilde Escort-Gerüchte um Reality-Star Tara Tabitha

Österreichs Reality-Queen Tara Tabitha mischt gerade das „Sommerhaus der Stars“ auf. Doch in der aktuellen Folge gab es jede Menge Stress und Streit, als Tommy Pedroni plötzlich drohte, pikante Details über die 32-Jährige auszuplaudern.
Zur Eskalation kam es, weil Tara und ihr Freund Dennis Lodi Tommy und dessen Freundin Paulina Ljubas nominiert hatten. Während Paulina über die „falschen Freunde“ schimpfte, fuhr Tommy gleich schwerere Geschütze auf.
Fiese Drohungen von Tommy Pedroni
Denn Pedroni drohte, pikante Geheimnisse über die „Schlange“ Tara auszuplaudern. Die ließ das aber nicht auf sich sitzen, zeterte: „Eklig drohen, sonst kannst du gar nichts. Dann pack‘ doch aus! Wenn du was zu sagen hast, womit du mir und meiner Beziehung drohen willst, dann sag es jetzt hier.“
Doch der wollte mit der Sprache nicht rausrücken, grinste nur vielsagend: „Danach werde ich es Dennis alleine sagen. Denn glaub mir: Das ist besser für dich!“ Tara war fassungslos – offenbar wusste sie aber, mit welchen dreckigen Gerüchten Tommy ihre Beziehung torpedieren wollte.
„Hätte einige Handtaschen mehr“
Denn im Sprechzimmer ging Tara umgehend in die Offensive, meinte: „Es gibt einige Leute im Reality-Business, die behaupten, dass ich mal Escort war oder Escort bin. Das Gerücht kennt Dennis auch.“
Doch das ist alles nur Blödsinn, wiegelte Tara sogleich ab. „Wenn ich mal Escort war oder bin, dann hätte ich einige mehr Handtaschen, einige mehr Schuhe oder einige mehr Euros auf dem Konto“, erklärte sie.
Tara schmiss Tommy und Paulina raus
Die Retourkutsche folgte schließlich auf dem Fuß. Denn weil Tara und Dennis beim Balancespiel als Sieger hervorgingen, durften sie am Ende festlegen, ob die schlechtesten Spieler Edda und Micha oder doch Paulina und Tommy das „Sommerhaus der Stars“ verlassen müssen.
Die Entscheidung fiel da leicht. Mit offensichtlicher Genugtuung erklärte Tara: „Wir entscheiden uns für Paulina und Tommy.“ Und der reagierte dementsprechend aufgebracht: „Tara und Dennis können sich f****n.“
