Partner wird beleidigt: Tara rechnet mit Hatern ab

Tara Tabitha steht seit ihrer Teenagerzeit vor der Kamera, Dennis ist erst seit Kurzem im Reality-TV. Trotz aller Unterschiede sind die beiden hoffnungslos verliebt. Bei „Krone zu Mittag“ sprachen sie mit Moderatorin Stefana Madjarov offen darüber, wie sie mit Hass im Netz umgehen – und was sie aneinander manchmal nervt.