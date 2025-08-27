Reality-Paar im Talk

Partner wird beleidigt: Tara rechnet mit Hatern ab

Krone zu Mittag Clips
27.08.2025 16:49
0 Kommentare

Tara Tabitha steht seit ihrer Teenagerzeit vor der Kamera, Dennis ist erst seit Kurzem im Reality-TV. Trotz aller Unterschiede sind die beiden hoffnungslos verliebt. Bei „Krone zu Mittag“ sprachen sie mit Moderatorin Stefana Madjarov offen darüber, wie sie mit Hass im Netz umgehen – und was sie aneinander manchmal nervt.

