„Tara & Dennis“: Das Leben eines Reality-Paars

Der Kulturschock ist groß, und ATV drückt die Kamera auf beliebte „Piefke-Ressentiments“. Wer Marillenknödel als „Kugeln“ bezeichnet, läuft jedenfalls Gefahr, schnell des Landes verwiesen zu werden. Zum Glück hat der so naive wie liebenswerte Dennis aber seinen „Schatz“ an der Seite, der sich aber beim Luxusshopping am Wiener Graben so gar nicht mit dem Trainingsanzug-tragenden Proleten wohlfühlt: „Du schaust schon ein bissl Asi aus – wir sind hier nicht im Bahnhofsviertel.“ Dennis kommt sich selbst wie „der größte Penner“ vor, lernt aber, dass bei Tara nach den Knödeln auch noch ein Kaiserschmarren reingeht.