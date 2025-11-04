Kiloweise türkisches Gold nach Wien geschmuggelt

„Steuern in Millionenhöhe hinterzogen“

Sie sollen unfassbare 144 Kilogramm Goldschmuck in den Jahren 2021 und 2022 unverzollt importiert haben. Das hat einen Gesamtwert von über 6,3 Millionen Euro. Deswegen gut vorstellbar: „Durch die angeklagten Taten sind Steuern in Millionenhöhe hinterzogen worden“, so die Staatsanwältin.

Österreich mit 1,4 Kilo Gold im Gepäck ertappt

Die Bande soll den edlen Schmuck bei einem Juwelier in der Türkei erworben haben – beim Onkel vom Erstangeklagten. Der betrieb wiederum in Wien ein Juweliergeschäft. Alle fünf Männer sind mit der Branche gut vertraut. Die Schmuggelflüge sollen sie in verschiedenen Konstellationen durchgeführt haben. Bis ein 35-jähriger Österreicher schließlich am 29. April 2022 am Flughafen von Zollbeamten auf frischer Tat ertappt wurde. Er wollte gerade knapp 1,4 Kilogramm Goldschmuck unverzollt einführen.