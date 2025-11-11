Darum gibt es bei McDonald’s keine Lachsburger

Der McLobster erfreute die Gaumen kanadischer McDonald’s-Liebhaber, ein Hokkaido-Burger ging in Japan über den Tresen und der McAfrika sorgte in Norwegen während einer Hungersnot in Südafrika für Schlagzeilen. McDonald’s ist bekannt für außergewöhnliche Produkte. In Österreich hält sich die Produktionsentwicklung allerdings vornehm zurück. „Wir wollen unseren Gästen immer wieder neue Geschmackserlebnisse liefern und bieten deshalb eine Angebotsvielfalt, die auf ihre Wünsche angepasst ist – sowohl als vegetarische, als auch als Rind- oder Hühnerfleisch-Optionen“, beschreibt Wilhelm Baldia, Head of Impact bei McDonald’s Österreich, das Sortiment.