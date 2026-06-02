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Schmuggelware gefunden

Mega-Tunnel von Mexiko in die USA entdeckt

Ausland
02.06.2026 10:52
Der Tunnel soll die mexikanische Stadt Tijuana mit dem US-Gebiet nahe der Grenze verbunden ...
Der Tunnel soll die mexikanische Stadt Tijuana mit dem US-Gebiet nahe der Grenze verbunden haben.(Bild: AFP/HANDOUT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wenige Tage vor Beginn der Fußball-WM 2026 haben Ermittler in der mexikanischen Grenzstadt Tijuana einen mutmaßlichen Tunnel entdeckt, der in die USA führen soll. 

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Der unterirdische Gang wurde bei einer Razzia im Stadtteil Nueva Tijuana gefunden und sorgt bei US-Behörden für Aufsehen. Nach Angaben der Ermittler ist der Tunnel rund 265 Meter lang und etwa sechs Meter tief.

Drogen und Munition sichergestellt
Entdeckt wurde er bei der Durchsuchung eines Grundstücks, das laut Behörden möglicherweise als „Logistikzentrum für kriminelle Aktivitäten“ genutzt wurde. Dabei wurden laut „Bild“ unter anderem Munition, Mobiltelefone, Bankkarten und mehrere Dosen Methamphetamin sichergestellt. 

Grenzbeamte an der Grenze zu Tijuana
Grenzbeamte an der Grenze zu Tijuana(Bild: APA/AFP/Guillermo Arias)

Die Fußball-WM beginnt in wenigen Tagen in den USA, Kanada und Mexiko. Der Fund des Tunnels dürfte die Debatte über Grenzsicherheit und Drogenschmuggel im Gastgeberland Mexiko weiter anheizen.

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