Massagestudios als illegale Bordelle enttarnt

Bereits seit Jänner dieses Jahres liefen die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Tirol gegen insgesamt drei Betreiberinnen zweier in Innsbruck etablierter Massagestudios. In einem Fall stehen zwei Frauen aus Bulgarien (42 und 48 Jahre) im Fokus. „Es besteht der Verdacht, dass die beiden ein Massagestudio als illegales Bordell geführt haben. Die Verdächtigen sollen dabei Frauen aus dem Ausland nach Innsbruck gebracht und ihnen einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen aus der Prostitution abgenommen haben“, heißt es vonseiten der Ermittler.