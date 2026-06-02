Feuerwehrmann düste von der Hochzeit zum Einsatz

Er war wohl der bestgekleidete Feuerwehrmann des Wochenendes: Johannes Tüchler düste im Hemd und mit Fliege zum Einsatzort. Der Kamerad der Feuerwehr Viehdorf im niederösterreichischen Bezirk Amstetten war am Samstag eigentlich der Brautchauffeur, als das Unwetter dem geplanten Ablauf der Hochzeit einen Strich durch die Rechnung machte. Mitten beim Essen kam nämlich die Alarmierung, dass ein Baum auf eine Straße gefallen war.