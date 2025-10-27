Son and wife killed
“There was absolutely nothing to suggest it”
Following a family dispute, a 78-year-old man in Enns (Upper Austria) is said to have taken a knife and killed his wife and their disabled child. The reason for the crime could have been overwork due to caring for the child (41). "There was nothing to suggest this," agreed neighbors at the "Krone" local inspection.
"It must have been a knee-jerk reaction." The residents of a quiet housing estate in Enns cannot explain what triggered the bloody deed in their immediate neighborhood.
