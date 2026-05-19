Raser soll direkt auf Bauarbeiter zugefahren sein

160 Kilometer lange Verfolgungsjagd

Erst in Altlengbach in Niederösterreich konnte der Mann gestoppt und festgenommen werden. Dazwischen lag eine rund 160 Kilometer lange Verfolgungsjagd über die Westautobahn (A1), im Zuge derer er mehrfach versucht haben soll, Streifenwagen zu rammen und von der Fahrbahn abzudrängen. Die Ermittlungen – u.a. wegen versuchter schwerer Körperverletzung, Sachbeschädigung, Widerstand gegen die Staatsgewalt und Gemeingefährdung – sind abgeschlossen, mit der Anklage ist demnächst zu rechnen. Am schwersten wiegt dabei der Zwischenfall mit dem Bauarbeiter, den die Staatsanwaltschaft als Mordversuch einstuft.