Neuer Quarterback muss schwarze Zukunft retten

Landeschef Kaiser und Überraschungsgast im Gemeinderat

Harry-Potter-Filme und American Football sind Leidenschaften von Julian Geier. „Ich will der neue Quarterback der Volkspartei sein und als Spielmacher die richtigen Passes geben.“ 18 Monate hat der 31-Jährige Zeit der VP zu beweisen, dass er der richtige Spitzenkandidat bei der Gemeinderatswahl 2027 ist. Das Rennen um den Bürgermeister beschäftigt auch die Volkspartei sehr. Die Angelobung nimmt heute übrigens Landeschef Peter Kaiser vor. „Es ist vielleicht das letzte Mal, dass er als Landeshauptmann bei einer Gemeinderatssitzung auftritt“, sagt Geier.