Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

16 Kilo abgespeckt

Neuer Quarterback muss schwarze Zukunft retten

Kärnten
21.10.2025 10:00
Julian Geier über den Dächern von Klagenfurt. Heute steigt der 31-Jährige zum Stadtrat auf.
Julian Geier über den Dächern von Klagenfurt. Heute steigt der 31-Jährige zum Stadtrat auf.(Bild: Tragner Christian)

Das Rennen um den Bürgermeisterstuhl, das in Klagenfurt im Frühjahr 2027 über die Bühne geht, sorgt für den nächsten Wechsel in der Stadtregierung. Auch die Schwarzen tauschen aus, ersetzen Max Habenicht bei der heutigen Gemeinderatssitzung durch die junge Hoffnung Julian Geier.

0 Kommentare

Eine erschlankte VP-Hoffnung übernimmt heute bei der Gemeinderatssitzung von Max Habenicht die wichtigsten Ressorts (Wirtschaft, Tourismus, Facility Management, Stadtgartenamt) in der Stadtregierung. „Ich habe 16 Kilo abgenommen, trinke nur noch Wasser und lasse bei einem geänderten Essverhalten alle Süßigkeiten weg“, lächelt der 31-Jährige. „Ich will weiter abnehmen, dabei ist Kochen mein absolutes Hobby. Am liebsten bereite ich das Essen für die ganze Familie vor.“

Kein Stillstand, sondern neue Power
Unter Max Habenicht, der abtritt, ist fast schon ein Stillstand in der VP eingetreten, damit will Geier aufräumen: „Von einem Ausverkauf des Familiensilbers, der nur dazu dient, die leeren Stadtkassen zu füllen, halte ich nichts. Das wird auch nicht passieren“, verspricht der im Sternzeichen Löwe geborene Geier.

„Wir brauchen für die Koralmbahn dringend neue Betriebe in Klagenfurt. Bisher hat die Stadt die Entwicklung verschlafen. Für neue Firmen soll es bei der Ansiedelung schnellere Antworten und Grundstücke geben.“ Beim Fremdenverkehr setzte er auf Städtetourismus. „Wir müssen neue Märkte aufschließen. Von Bootsanlegestellen sollte sich die Politik raushalten.“

Max Habenicht (l) tritt ab, die schwarze Zukunft gehört Julian Geier.
Max Habenicht (l) tritt ab, die schwarze Zukunft gehört Julian Geier.(Bild: Tragner Christian)

Der Löwe setzt endlich auf die Innenstadt
Geier setzt zentral auf die Innenstadt. „Wir müssen sie für Betriebe und Wohnraum wieder attraktiv machen. Seit vielen Jahren geht da nichts mehr weiter.“  Die VP war wegen der Finanzkrise der Stadt gegen den Bau des Hallenbads. „Ich will die Dinge so ansprechen, wie sie sind.“

Der neue VP-Stadtparteichef, der Papa eines Sohnes, Theodor, ist, war auch Schul- und Soldatensprecher. Das Jus- und Geschichte-Studium hat er abgebrochen. „Jus will ich fertigmachen.“ Ein Jahr war Julian Geier zuletzt bei Landesvize Martin Gruber (VP) für Orts- und Regionalentwicklung zuständig, „Gruber war ein guter Lehrmeister.“

Lesen Sie auch:
Mit Kärntner Heimatlied und Bundeshymne wurde der offizielle Teil der Geburtstagsparty beendet.
Kritik an SPÖ und FPÖ
ÖVP-Geburtstagsparty mit Wahlkampfcharakter
17.10.2025
Trotz viel Kritik
Gemeinderat hat den Bau des Hallenbads beschlossen
17.09.2025
VP wechselt Stadtrat
„Chaos im Rathaus! So darf es nicht weitergehen“
16.09.2025

Viele Wechsel in der Stadtregierung
Die SP hat seit der letzten Wahl 2021 dreimal in der Regierungsmannschaft gewechselt. Jürgen Pfeiler musste für Philipp Liesnig Platz machen, der nun von Ron Rabitsch abgelöst wurde. Constance Mochar beerbte Corinna Smrecnik. Auch Bürgermeister Christian Scheider (FSP) hat fleißig gewechselt. Alois Dolinar musste für Alexander Kastner Platz machen, der wurde von Patrick Jonke beerbt. Jetzt wechseln die Schwarzen ihren Stadtrat aus.

Landeschef Kaiser und Überraschungsgast im Gemeinderat
Harry-Potter-Filme und American Football sind Leidenschaften von Julian Geier. „Ich will der neue Quarterback der Volkspartei sein und als Spielmacher die richtigen Passes geben.“ 18 Monate hat der 31-Jährige Zeit der VP zu beweisen, dass er der richtige Spitzenkandidat bei der Gemeinderatswahl 2027 ist. Das Rennen um den Bürgermeister beschäftigt auch die Volkspartei sehr. Die Angelobung nimmt heute übrigens Landeschef  Peter Kaiser vor. „Es ist vielleicht das letzte Mal, dass er als Landeshauptmann bei einer Gemeinderatssitzung auftritt“, sagt Geier.

Keine Party während der Angelobung
Auch einen Ehrengast hat der Klagenfurter, der in Ferlach aufgewachsen ist, geladen. „Ich sage es noch nicht, wer es ist.“ Man kann davon ausgehen, dass diese Person einmal schwarzer Bürgermeister in Klagenfurt war und viele Dinge im Leben der Stadt verwirklicht hat. Eine große Party während der Angelobung, die zuletzt Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP) gab, wird am Dienstag nicht passieren. „Wir stoßen danach nur danach darauf an“, meint Geier.

Die SP will übrigens einen Sondergemeinderat beantragen, wo es konkret um den Abbau von 300 Stellen in den nächsten Jahren bei den 1800 Rathaus-Mitarbeitern geht.

Porträt von Christian Tragner
Christian Tragner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
121.203 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Fahndungsaufruf: Haben Sie den Sepp gesehen?
94.659 mal gelesen
Haben Sie Sepp Schellhorn gesehen?
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
90.914 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Mehr Kärnten
16 Kilo abgespeckt
Neuer Quarterback muss schwarze Zukunft retten
Sensationelles Angebot
Hausmesse: DAN Küchen Eberndorf & Bad St. Leonhard
Mysteriöse Serie
Drei Ställe niedergebrannt: Ort unter Schock
Suchaktion in Kärnten
Lenker (36) nach Autounfall spurlos verschwunden
Krone Plus Logo
Schwarzfahrer-Attacken
Schaffner hat Angst: „Schon dreimal angegriffen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf