Mehrere Erdbeben erschüttern italienische Region

Dennoch weckt diese aktuelle Erdbebenserie bei vielen Bewohnern des Friaul sowie auch bei vielen Kärntnern Erinnerungen an das Jahr 1976. Am 6. Mai vor 50 Jahren erschütterte ein Erdbeben der Stärke von 6,5 die Region – hunderte Menschen starben. Im September des gleichen Jahres kam es dann noch einmal zu schweren Erdstößen.