Gemeinderat hat den Bau des Hallenbads beschlossen

Wird das Hallenbad zum Millionengrab? „Als Politiker muss man dagegenstimmen. Wer etwas anderes sagt, lügt die Jugend an“, sagt Neos-Chef Janos Juvan. Die VP machte klar, dass der jährliche Abgang nicht 800.000 Euro, sondern 3,28 Millionen Euro sein soll. Alle schossen sich gegen die Schwarzen, bei denen bald Julian Geier neuer Stadtrat wird, ein. „Das Musil-Haus sollte veräußert werden“, sagt Max Habenicht. Viele Käufer legen bei weitem nicht so viel hin wie erwartet. Wenn die Stadt zahlungsunfähig wird, gibt es alles zum Dumping-Preis.