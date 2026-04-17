Kärntens Wölfe sind im Fokus

Unterstützung kommt vom Rechtsexperten Roland Norer. Er hält ein europaweites Wolfsmanagement für notwendig, kritisiert jedoch Unterschiede zwischen den Ländern: „Während die Schweiz und Österreich rechtliche Wege eingeschlagen haben, sind andere Länder säumig.“ Als Beispiel nennt er Italien, wo trotz wachsender Population kein Bestandsmanagement umgesetzt werde. „Bei 3500 Wölfen gab es nur zwei Entnahmen.“