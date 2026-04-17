„Lakeside Park“ kann beste Haltestelle werden

„Wir wollen mit dieser Wahl aufzeigen, wie qualitätsvolle Bushaltestellen aussehen können und damit auch Gemeinden und Städte motivieren, ihren Haltestellen mehr Augenmerk zu schenken. Wegen der gestiegenen Spritpreise wird einmal mehr sichtbar, wie wichtig ein gutes öffentliches Verkehrsangebot ist. Die Fahrgäste können bis 30. April online unter www.vcoe.at für die Haltestelle abstimmen“, sagt VCÖ-Expertin Klara Schenk.