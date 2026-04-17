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„Lakeside Park“ kann beste Haltestelle werden

Kärnten
17.04.2026 12:01
Die Haltestelle Lakeside bietet Bikes, E-Cars und eine Paketstation.
Die Haltestelle Lakeside bietet Bikes, E-Cars und eine Paketstation.(Bild: Christian Tragner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Wo steht die beste Haltestelle Österreichs? Von 27 Stationen in Kärnten wurde eine in Klagenfurt gekürt und rittert nun mit weiteren um den Österreich-Sieg.

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Der Klagenfurter Lakeside Park geht ins Rennen, zur besten Haltestelle in Österreich gewählt zu werden. Die neue Mobilität verlangt geänderte Voraussetzungen, 27 Haltestellen im Land wurden ausgewählt, der Lakeside Park holte sich den Sieg in Kärnten.

Die Haltestelle ist barrierefrei erreichbar und ein Knotenpunkt mit Leihrad- und E-Bike- sowie E-Car-Sharing und Radabstellanlagen. Zudem gibt es eine eigene Paketstation.

„Wir wollen mit dieser Wahl aufzeigen, wie qualitätsvolle Bushaltestellen aussehen können und damit auch Gemeinden und Städte motivieren, ihren Haltestellen mehr Augenmerk zu schenken. Wegen der gestiegenen Spritpreise wird einmal mehr sichtbar, wie wichtig ein gutes öffentliches Verkehrsangebot ist. Die Fahrgäste können bis 30. April online unter www.vcoe.at für die Haltestelle abstimmen“, sagt VCÖ-Expertin Klara Schenk.

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