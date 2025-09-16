Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

VP wechselt Stadtrat

„Chaos im Rathaus! So darf es nicht weitergehen“

Kärnten
16.09.2025 13:00
Julian Geier (r) ersetzt bei der VP Stadtrat Max Habenicht.
Julian Geier (r) ersetzt bei der VP Stadtrat Max Habenicht.(Bild: Tragner Christian)

In der Klagenfurter Stadtregierung gibt es den nächsten Wechsel, auch die VP tauscht ihren Stadtrat aus. Am 21. Oktober springt der neue Stadtparteiobmann Julian Geier für Max Habenicht ein. Bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch stimmt die VP gegen den Bau des teuren Hallenbads.

0 Kommentare

Seit Monaten hört man im Klagenfurter Rathaus vom bevorstehenden Wechsel bei der VP, jetzt ist es fix. Stadtrat Max Habenicht macht Platz für Julian Geier. „Ich bin 62 Jahre alt, wollte leiser treten, bleibe aber Gemeinderat. Dort will ich noch wichtige Projekte abschließen“, sagt Habenicht. Und Geier, der mit 96 Prozent zum neuen Stadtparteiobmann gewählt wurde, startet ab 21. Oktober neu durch.

Hallenbad kostet jährlich 3,28 Millionen Euro
„Das Chaos im Rathaus ist schlimmer geworden, am Mittwoch soll das neue Hallenbad beschlossen werden. Das kostet offiziell 74 Millionen Euro. Der jährliche Abgang beträgt nicht, wie kolportiert, 800.000 Euro, sondern mit erhöhten Buskosten, Tilgungen und der Pachtgebühr 3,28 Millionen Euro. Dafür könnte man 123 Einfamilienhäuser bauen oder 1248 Autos kaufen. Wir stimmen gegen einen Bau. Bürgermeister Christian Scheider schlachtet dafür mit dem Ausverkauf bei den Stadtwerken wohl die letzte Kuh, die der Stadt Geld gibt.“

Der Gemeinderat beschließt am Mittwoch wohl den Bau des Hallenbads.
Der Gemeinderat beschließt am Mittwoch wohl den Bau des Hallenbads.(Bild: Tragner Christian)

„In der Stadtpolitik kann es so nicht mehr weitergehen. Derzeit gibt es nur gesenkte Köpfe. Die Infrastruktur ist nicht mehr erträglich. Wir müssen Bürokratie abbauen, Klagenfurt muss wieder zur Lokomotive im Alpen-Adria-Raum werden. Wir müssen das Mikro-Wirtschaftswachstum anheben und uns ein Beispiel an Laibach oder Triest nehmen. Dort wird die Stadt perfekt vermarktet. Wir nehmen 58 Millionen Euro an Kommunalsteuer ein, müssen der Wirtschaft etwas zurückgeben“, sagt Geier, der noch bis Ende September beim Land angestellt ist.

Lesen Sie auch:
Das alte Hallenbad steht leer – ob es ein neues geben wird, ist noch offen. Mehr als die Hälfte ...
„Krone-Meter“
Knappe Entscheidung um Klagenfurter Hallenbad
16.09.2025

Bürger sollen sich nicht für Politiker schämen müssen
Geier setzt nach: „Wir brauchen ein modernes Immobilien-Management, dürfen nicht alle Grundstücke verkaufen. Wir müssen schauen, dass der Stadt Klagenfurt wieder etwas gelingt. Bei den Resorts Soziales, Personal, Sport und Kultur wird unfassbar viel Geld verbraucht. Die Klagenfurter sollen sich nicht mehr schämen müssen für ihre Politiker.“

Porträt von Christian Tragner
Christian Tragner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.649 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
120.495 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
113.119 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2793 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2122 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
1672 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Mehr Kärnten
VP wechselt Stadtrat
„Chaos im Rathaus! So darf es nicht weitergehen“
Neuer Fahrplan 2026
Revolution im Fernverkehr: Was die ÖBB nun bieten
An Land und im Fluss
Große Suchaktion nach demenzkrankem Mann
Kampf gegen Brand
Wohnhaus im Umbau geht in Flammen auf: Großeinsatz
„Krone-Meter“
Knappe Entscheidung um Klagenfurter Hallenbad
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf