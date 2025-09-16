„Chaos im Rathaus! So darf es nicht weitergehen“

„In der Stadtpolitik kann es so nicht mehr weitergehen. Derzeit gibt es nur gesenkte Köpfe. Die Infrastruktur ist nicht mehr erträglich. Wir müssen Bürokratie abbauen, Klagenfurt muss wieder zur Lokomotive im Alpen-Adria-Raum werden. Wir müssen das Mikro-Wirtschaftswachstum anheben und uns ein Beispiel an Laibach oder Triest nehmen. Dort wird die Stadt perfekt vermarktet. Wir nehmen 58 Millionen Euro an Kommunalsteuer ein, müssen der Wirtschaft etwas zurückgeben“, sagt Geier, der noch bis Ende September beim Land angestellt ist.