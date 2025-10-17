ÖVP-Geburtstagsparty mit Wahlkampfcharakter

Alt-Landeshauptmann Zernatto: „In der Politik ist alles möglich“

Was als Geburtstagsparty angekündigt war, machte mehr den Anschein einer Wahlkampfveranstaltung. Nicht nur durch die Anwesenheit von Alt-Landeshauptmann Christof Zernatto – der einzige, den die ÖVP jemals stellte. Damals musste Jörg Haider wegen seines Sagers zur Arbeitspolitik im dritten Reich zurücktreten und Zernatto wurde mit den Stimmen der ÖVP und SPÖ zum Landeshauptmann gewählt: „Mit etwas Glück“, wie er in seiner Rede zugab. „Aber auch mit der Unterstützung meiner Parteikollegen“, so der LH außer Dienst, der sich selbst als „weißen Elefanten“ bezeichnete und die Chance nutzte, seine Sicht auf die heutige Politik zu teilen: „Was sind denn die großen Herausforderungen? Populismus, Globalisierung, Klimakrise, Digitalisierung, Radikalismus, aber vor allem die Vertrauenskrise!“ Nicht nur in die Politik, „auch in die Medien, und in die Justiz“.