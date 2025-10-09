Bjelica: Das sagt er zum möglichen WAC-Wechsel

Egal, was in dieser Bundesliga-Saison noch passiert: Die „Überraschung des Jahres“ steht seit gestern fest! Da verließ Erfolgstrainer Didi Kühbauer (54) in einer unfassbaren, völlig unerwarteten Ho-Ruck-Aktion den regierenden Cupsieger und aktuellen Tabellenzweiten WAC, um beim krisengeschüttelten Vorletzten LASK anzuheuern! Bei jenem LASK, den er 2023 als Dritten nach Europa geführt hatte – und der ihn damals – trotz Vertrags – wegen unterschiedlicher Auffassung in der sportlichen Ausrichtung vor die Tür gesetzt hatte.