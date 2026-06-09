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Aus Angst vor Sohn

Mutter ruft Notruf: Polizei nimmt 17-Jährigen fest

Kärnten
09.06.2026 18:27
Der Jugendliche attackierte auch die Polizeibeamten
Der Jugendliche attackierte auch die Polizeibeamten(Bild: P. Huber)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Erschütternder Einsatz in Klagenfurt: Eine Mutter rief aus Angst die Polizei, weil ihr Teenager-Sohn im Auto durchdrehte. Als die Beamten nach dem Rechten sehen wollten, ging der Bursche auf die Einsatzkräfte los.

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Wüste Szenen am Dienstag in Klagenfurt: Nach einer Einvernahme im Zuge eines familiären Konflikts alarmierte eine Mutter die Polizei - ihr Sohn (17) rastete im Auto auf dem Parkplatz komplett aus, und die Frau hatte Angst. Umgehend rückten die Beamten aus und sahen nach dem Rechten. Was den Jugendlichen schließlich völlig zum Durchdrehen brachte.

Völlig ausgerastet
Er streckte den Polizisten den Mittelfinger entgegen, beschimpfte und attackierte diese. Weswegen in Folge die Handschellen klickten. Was aber am Verhalten des 17-Jährigen nichts änderte: Er bespuckte die Beamten, trat im Wachzimmer gegen Wände und ruinierte Möbel. Woraufhin der rabiate Teenager ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert wurde!

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