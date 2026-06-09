Mutter ruft Notruf: Polizei nimmt 17-Jährigen fest

Erschütternder Einsatz in Klagenfurt: Eine Mutter rief aus Angst die Polizei, weil ihr Teenager-Sohn im Auto durchdrehte. Als die Beamten nach dem Rechten sehen wollten, ging der Bursche auf die Einsatzkräfte los.
Wüste Szenen am Dienstag in Klagenfurt: Nach einer Einvernahme im Zuge eines familiären Konflikts alarmierte eine Mutter die Polizei - ihr Sohn (17) rastete im Auto auf dem Parkplatz komplett aus, und die Frau hatte Angst. Umgehend rückten die Beamten aus und sahen nach dem Rechten. Was den Jugendlichen schließlich völlig zum Durchdrehen brachte.
Völlig ausgerastet
Er streckte den Polizisten den Mittelfinger entgegen, beschimpfte und attackierte diese. Weswegen in Folge die Handschellen klickten. Was aber am Verhalten des 17-Jährigen nichts änderte: Er bespuckte die Beamten, trat im Wachzimmer gegen Wände und ruinierte Möbel. Woraufhin der rabiate Teenager ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert wurde!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.