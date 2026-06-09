Mutter ruft Notruf: Polizei nimmt 17-Jährigen fest

Wüste Szenen am Dienstag in Klagenfurt: Nach einer Einvernahme im Zuge eines familiären Konflikts alarmierte eine Mutter die Polizei - ihr Sohn (17) rastete im Auto auf dem Parkplatz komplett aus, und die Frau hatte Angst. Umgehend rückten die Beamten aus und sahen nach dem Rechten. Was den Jugendlichen schließlich völlig zum Durchdrehen brachte.