100-mal Kärntner Unterhaus – was für ein Finale!

Zum Jubiläum liefert der Fußball noch einmal alles, was ihn ausmacht: einen spektakulären Meistershowdown in Schiefling, Tränen im Abstiegskampf, einen Frauen-Gipfel um den Titel und die Chance auf VIP-Tickets für die Fußball-Weltmeisterschaft.
100 Folgen Kärntner Unterhaus – und die Jubiläumsausgabe hätte kaum spektakulärer ausfallen können. Seit Jahren begleitet „Einwürfe“ Woche für Woche den Kärntner Amateurfußball, berichtet über die großen Geschichten der kleinen Vereine und liefert Analysen, Interviews und Emotionen direkt von den Sportplätzen des Landes. Zum Jubiläum warteten Meisterentscheidungen, Abstiegstränen und Titeljubel in gleich mehreren Ligen.
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